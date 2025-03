Ilrestodelcarlino.it - In fuga dopo una rapina al benzinaio. Scatta l’inseguimento: arrestato

Spettacolare inseguimento nella notte. I carabinieri arrestano il presuntotorelatra Bologna e Ferrara. Un’operazione congiunta dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto e di Bondeno ha portato, nella tarda serata di giovedì, verso la mezzanotte, all’arresto di un uomo sospettato di essere uno dei responsabili dellaavvenuta nella mattinata alla stazione di servizio Eni di Camposanto, sulla Panaria, nel modenese. Due individui, verso le undici della mattina, con il volto coperto e armati di coltello, avevano fatto irruzione nell’area di servizio, minacciando il gestore e portando via un bottino con l’incasso. La prontezza del, che è riuscito a fornire ai carabinieri il numero di targa dell’auto utilizzata daitori, ha dato il via alle indagini. Le ricerche sono proseguite per tutto il giorno, senza lasciare nulla di intentato e hanno avuto una svolta in serata, quando una pattuglia di San Giovanni in Persiceto, impegnata in un controllo del territorio, ha individuato un’auto sospetta, corrispondente alla descrizione fornita, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità.