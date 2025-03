Ilgiorno.it - In Consiglio per il Fine Vita. Fontana al posto di Bertolaso. Ira di FdI: non ci fermeremo

In Fratelli d’Italia c’è chi ritiene che a questo punto possa essere politicamente conveniente ciò che politicamente conveniente non è mai o quasi mai: rendere palese lo scontro interno alla coalizione di governo, andare pubblicamente allo scontro con Attiliosenza più nasconderne le ragioni. Detto altrimenti: quel che finora è accaduto al chiuso di alcune riunioni della Giunta regionale, rischia ora di accadere inregionale. La data è quella di martedì 11 marzo. Quel giorno, salvo sorprese, il presidente della Regione riferirà all’Aula del Pirellone sul primo caso di suicidio medicalmente assistito autorizzato dalla sanità lombarda, sul. Il sollecito arriva da un’interrogazione di maggioranza, fatto già di per sé irrituale, per l’esattezza dall’interrogazione presentata sul tema da Matteo Forte, consigliere regionale ciellino di FdI nonché relatore di maggioranza sulla proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi subito“.