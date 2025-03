Lapresse.it - In attesa degli Oscar 2025 ‘Emilia Perez’ trionfa ai Césars Awards

Indella notteil favoritoPérez‘ viene nominato miglior film francese dell’anno ai– l’equivalente transalpino– e Karla Sofia Gascón, la stella del melodramma ambientato in Messico di Jacques Audiard, ha fatto una rara apparizione in pubblico dopo le polemiche seguite ai suoi post razzisti.Il musical è uno dei film più celebri dell’anno, ma è stato anche criticato per la sua rappresentazione della cultura messicana ed è stato oggetto di polemiche a causa dei precedenti post di Gascón. Anche se quest’ultima, prima donna transgender a ricevere una nomination aglinella categoria migliore attrice insieme alla sua co-protagonista Zoe Saldaña, non ha vinto il César, la notte parigina è statale perPérez’, che ha conquistato ben sette trofei.