Imprenditori a scuola di intelligenza artificiale applicata in azienda

La formazione continua si conferma un pilastro fondamentale per glie i loro collaboratori. A puntarci è Rete Pmi Academy, ladi formazione nata nel 2023 all’interno di Rete Pmi Romagna, associazione dipresieduta dal cesenate Luca Bettini, che si pone l’obiettivo di diffondere culturale con docenti di altissimo livello. Presso la sala dell’Abbazia del Monte a Cesena, si è svolta una giornata formativa, dedicata all’al marketing. L’evento ha visto la partecipazione die professionisti del territorio, interessati a comprendere come le nuove tecnologie possano migliorare la strategiale, l’acquisizione di clienti e l’ottimizzazione dei processi. Grazie alla docenza di Marco Ambrosini, esperto di Digital Productivity e Comunicazione Digitale in Team presso la Bologna Business School, nonché consulentele in digital teamwork e business coaching, i partecipanti hanno avuto modo di esplorare a fondo il ruolo dell’AI nel marketing attraverso un programma dettagliato e ricco di contenuti.