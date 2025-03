Quifinanza.it - Imposta di registro per contratto di locazione, scadenza al 3 marzo 2025: chi deve pagare

Il primo importante appuntamento con le scadenze fiscali diè quella che riguarda i contratti die affitto relativamente al versamento dell’disugli accordi stipulati in data 1 febbraio, o rinnovati tacitamente con decorrenza a partire dallo stesso giorno.L’adempimento, che ha, riguarda unicamente quei contratti die affitto per i quali non si sia optato per il regime della cedolare secca. Il pagamento va effettuato con il Modello F24 Elide (ELementi IDEntificativi).DoveL’Agenzia delle Entrate informa che i titolari di partita Iva devonoobbligatoriamente con modalità telematiche, mentre tutti gli altri utenti possono scegliere la modalità telematica oppure il pagamento recandosi fisicamente presso banche, uffici postali e agenti della riscossione.