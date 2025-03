Il viceministro degli Esteri Cirielli FdI contro Zelensky | Ha insultato Trump e l’America doveva essere più umile

Leggi su Open.online

Giorgia Meloni tace, medita e cerca il modo di uscire dall’angolo nell’inaudita «gravità del momento». La premier italiana ha limitato la sua esposizione pubblica dopo il clamoroso salla Casa Bianca tra Donalde Volodymyra una nota, diffusa nella tarda serata di venerdì, per chiedere un vertice «immediato» Europa-Usa per scongiurare la rottura dell’alleanza. «Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà: non converrebbe a nessuno», è la linea di Palazzo Chigi. Come fare a ricomporla, e ad evitare che ora l’Ucraina finisca davvero in pasto a Vladimir Putin, nessuno lo sa davvero però. Domani la premier sarà a Londra, insieme a tutti i principali leader europei e allo stessoper parlarne.