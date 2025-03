Ilrestodelcarlino.it - "Il telefono, una lama che può uccidere"

Nella sede fidardense dell’istituto superiore "Laeng-Meucci" si è tenuto il primo incontro del ciclo "Parliamone Meucci", organizzato nell’ambito del Pnrr "Nuovi orizzonti insieme" in collaborazione con il Comune di Castelfidardo e il Comando di Polizia locale. Tantissimi i genitori che hanno risposto all’appello fatto dalla scuola e che sono venuti ad ascoltare la testimonianza del dottor Luca Russo, analista forense, esperto in criminologia e investigazione. L’analista ha fatto chiarezza sugli aspetti delle responsabilità penali nell’utilizzo dei social da parte dei minori, con le possibili conseguenze per reati commessi inconsapevolmente e di cui rispondono i genitori. "Ilè come un coltello: con esso puoi tagliare il cibo e nutrirti, ma lo stesso identico coltello può", ha detto.