Tpi.it - Il talento di Mr. Crocodile: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Ildi Mr: trama e cast delsu Italia 1Questa sera, sabato 1 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ildi Mrdiretto da Josh Gordon e Will Speck, con protagonisti Javier Bardem e Constance Wu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlracconta la storia della famiglia Primm, che dopo essersi trasferita a New York, si accorge come il figlio Josh (Winslow Fegley) non sembri entusiasta del cambiamento. Il ragazzo non riesce ad adattarsi nella nuova scuola, né a farsi degli amici, finché non si imbatte in Lyle, un coccodrillo che vive nella soffitta della sua nuova casa. Lyle (voce originale di Shawn Mendes e voce italiana di Luigi Strangis) è un tipo piuttosto socievole e giocherellone, gli piace cantare, mangiare caviale e ascoltare grande musica, ma aiuta anche nelle faccende domestiche.