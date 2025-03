Il talento di Mr Crocodile | guida al cast e ai personaggi del film

Leggi su Cinefilos.it

Ildi Mr.ale aidelQuando si sente Shawn Mendes dare voce a un coccodrillo antropomorfo, la cosa sembra adorabile, carina e divertente, ma non sorprende più di tanto. Ma quando si sente Javier Bardem interpretare ilo di un uomo di spettacolo e il proprietario del suddetto coccodrillo, si rimane sicuramente a bocca aperta. Passare daseri e macabri a un ruolo comico è sicuramente un’inversione di tendenza per la star di Non è un paese per vecchi. Ma questo è uno degli aspetti più interessanti di Ildi Mr.. Ilpresenta unmolto interessante ed è stato uno deiper famiglie più apprezzati del 2022.Ambientato sullo sfondo della sempre eccitante New York City, Ildi Mr.è ricco di dramma, avventura, commedia e, naturalmente, di canti e balli.