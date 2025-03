Lucascialo.it - Il sogno, di cosa parla il nuovo spettacolo di Roberto Benigni

Leggi su Lucascialo.it

Diildi“Il“? Se lo chiedono in tanti, soprattutto, oltre quanti amano il regista, attore e showman toscano, anche coloro che da settimane hanno visto su Raiuno lo spot alquanto misterioso che annuncia il programma. Il quale andrà in onda in prima serata sulla rete ammirata dell’azienda .L'articolo Il, diildiproviene da LE VOCI DI DENTRO.