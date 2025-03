.com - Il sipario cala sui maestri dell’oscurità

Leggi su .com

Come un tuono nel silenzio di una notte d’estate, i Black Sabbath hanno annunciato il loro definitivo addio alle scene. Il 5 luglio, nella loro Birmingham, la band che ha dato vita al metal moderno si riunirà per un’ultima, epica performance a Villa Park. Non sarà solo un concerto, ma un festival monumentale che vedrà la partecipazione di decine di artisti che hanno raccolto l’eredità del quartetto britannico. View this post on InstagramA post shared by Rock (@rocknet)Le origini di un’era oscuraNel 1968, dalle ceneri industriali di Birmingham, quattro ragazzi della classe operaia – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward – si riunirono nel modesto Newtown Community Centre. Quello che nacque come un semplice blues band si trasformò rapidamente in qualcosa di completamente nuovo.