Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo vola a un passo dalla Serie A grazie a Moro

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1 marzo 2025 – Ilvince il big match con il Pisa, secondo in classifica, e ha praticamente un piede inA: 8 punti di vantaggio sui toscani e 14 sullo Spezia terzo, quando mancano sole dieci partite al termine del campionato. A decidere la sfida un guizzo dinel primo tempo, poi a nulla è servita la reazione della formazione di Inzaghi che fino all'ultimo secondo ha provato a conquistare almeno un punto. Un punto l'ha invece conquistato la Cremonese 'salvata' da Johnsen nei minuti finali contro una Carrarese mai doma. Eppure a passare avanti erano stati i grigiorossi con Zanimacchia. La Carrarese si rialza al 26' con una zampata di Finotto da due passi che riequilibra il match. Gli azzurri premono e al 41' ribaltano il risultato con una perla di Cherubini che lanciato in contropiede sterza in area sulla destra e infila Fulignati sul secondo palo.