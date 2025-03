Justcalcio.com - Il ritorno di Nico Paz è inevitabile: due cappelli e assistenza contro Napoli

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-23 15:36:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Paz Una partita spettacolare(2-1) è stata nuovamente fissata. Il giocatore di come ha guidato la sua squadra dal centro del campo, lasciando dettagli di qualità come due. Inoltre, ha dato l’di Obiettivo per lo spagnolo Assane Diao per il trionfo della sua squadra in 75 ‘.Il calciatore ha firmato per lui la scorsa estate dal Real Madrid, ma la squadra bianca è stata mantenuta un Opzione di riacquisto. Vedendo il livello e le prestazioni che stai dimostrando nella serie A, il tuo. Finora,Paz ha giocato un totale di 24 partite, segnando 6 gol e dando 4 assist. L’ultimoper rompere l’1-1 Grazie ad Assane Diao e dare il tre punti su come.