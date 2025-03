Quotidiano.net - Il ritorno al nucleare. Sì al disegno di legge: energia atomica dal 2030

L’Italia torna al. Non sarà più quello delle vecchie centrali chiuse per effetto dell’esito del referendum post-Chernobyl. E, anzi, la frattura con quel modello dovrà essere evidente. Ma il nostro Paese arriverà, verosimilmente a partire dal, a produrreattraverso i reattori nucleari di nuova generazione: è il "nuovosostenibile". È questo l’obiettivo deldidelega che il governo ha approvato ieri con il via libera, almeno su questo convintamente "entusiasta", di tutti e tre i leader della maggioranza. "È un provvedimento – spiega Giorgia Meloni – per garantiresicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi".