Sport.quotidiano.net - Il Rimini va a caccia di riscatto. Ma la Pianese è matricola terribile

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà la seconda volta per ilal Comunale di Piancastagnaio. La prima nella stagione 2017-2018 in serie D. E trafinì con un pareggio (2-2) firmato in casa biancorossa da Cicarevic e Ambrosini. Oggi è tutta un’altra storia. La prima volta tra i prof dell’incrocio tra romagnoli e toscani è di quelli che pesano per i playoff. La, vera rivelazione del girone B, arriva all’appuntamento in salute da tutti i punti di vista. Con un carico di punti importante accumulati nelle ultime settimane (18 nelle ultime 7 gare) e nessun guaio in infermeria. Infatti, mister Formisano per la gara contro ilconta di recuperare anche Polidori che ha ripreso a correre proprio in settimana con i compagni. Ilall’appuntamento ci arriva con qualche cerotto in più, ma anche con ancora sul volto i segni dello schiaffone ricevuto lunedì scorso dall’Arezzo al ’Neri’.