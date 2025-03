Ilgiorno.it - Il rilancio del Portello: partono i primi lavori per il centro produzione Rai di Milano

– È imminente il primo passo concreto verso la realizzazione del nuovodidella Rai negli storici padiglioni del, i più datati del polo fieristico milanese. Come forse si ricorderà, questi padiglioni sono stati aldi un concorso lanciato da Fondazione Fiera ormai 11 anni proprio per raccogliere progetti di riqualificazione. Un concorso dalla vita fin qui tormentata scandita dall’alternarsi di più ipotesi progettuali, a partire dalla stadio del Milan: Barbara Berlusconi avrebbe voluto realizzarlo già allora proprio sull’area del. La svolta è arrivata con l’interesse della Rai, bisognosa di spazi più ampi rispetto a quelli di via Mecenate. Ora l’annuncio da parte di Fondazione Fiera: "Prenderanno il via a marzo idi smantellamento e demolizione del padiglione MiCo Nord,propedeutici all’avanzamento del progetto dei nuovi uffici e deldiRai diche sorgerà nel 2029 su una porzione dell’area di proprietà di Fondazione Fieratra via Gattamelata e via Colleoni.