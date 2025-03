Ilgiorno.it - Il Riesame scarcera Maurizio Massè presunto complice della "mantide"

Il tribunale delha disposto lazione di, 59 anni, di Quarto Oggiaro, fermato sabato 15 febbraio dai carabiniericompagnia di Legnano con l’accusa di aver assassinato in concorso con Adilma Pereira Carneiro, la cosiddetta “di Parabiago“, MicheleMalva, maritodonna, morto nel dicembre 2011 a Mesero, in provincia di Milano. Adilma eMalva si erano conosciuti in carcere: lui, appartenente a una famiglia legata alla criminalità organizzata pugliese, stava scontando 29 anni per omicidio e lei quattro anni per traffico internazionale di droga.non è nuovo alle attenzioni delle forze dell’ordine: nel 2012 fu arrestato per una tentata estorsione insieme a Enrico Flachi, fratello del boss‘ndrangheta Giuseppe Flachi, di cui il 59enne era considerato un luogotenente La donna di origini brasiliane è già a processo con l’accusa di aver assassinato lo scorso 9 agosto Fabio Ravasio, suo compagno, a Parabiago.