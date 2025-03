Ilrestodelcarlino.it - Il recupero di Parrillo è un rebus. Il play è fuori dal 15 dicembre

E’ stato il giocatore che ha risvegliato l’anima della squadra, la scintilla che nel buio più nero ha saputo illuminare la strada ai compagni con il suo umile, ma efficace, esempio. La Carpegna Prosciutto sta facendo a meno di Sasàda oltre due mesi: in campo per soli 5 minuti nella trasferta di Piacenza del 14che fece suonare l’allarme, operato la vigilia di Natale, al momento non esiste purtroppo ancora una data certa per il suo rientro. Clinicamente è guarito, ma il fatto è che non deve tornare in ufficio, bensì su un campo di basket per riprendere la sua vita da atleta per cui oggi è difficile dire quando sarà pronto. E nel frattempo la stagione corre verso la fine della regular-season che emetterà i suoi verdetti alla fine di aprile. Da oggi non è più possibile pescare in serie B, anche se onestamente non ci sembra che la Vuelle abbia mai considerato questa possibilità.