Il Ramadan è una pratica sempre più riconosciuta in Italia

Chiunque visiti il sito di Armani/Dolci in questi giorni noterà nel menu una sezione dedicata al, accanto a voci come Storia, Cioccolato e Altre Specialità. Segno che il mese sacro per i musulmani evidentemente inizia a essere considerata una festa ufficiale anche nel nostro Paese. Non dalle istituzioni, ma da una delle più importanti case di moda e non solo, che rappresenta il cosiddetto made in Italy nel mondo e che ha deciso di creare un’edizione limitata proprio in occasione del.Quanti musulmani ci sono inIn termini numerici, inal 1° luglio 2023 si contavano più di un milione e mezzo di musulmani stranieri (dati della Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità – Ismu) a cui si devono sommare i cittadinini. In tutto sarebbero circa 2,7 milioni, ovvero il 4,9 per cento della popolazione residente in(dati openpolis).