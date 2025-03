Sport.quotidiano.net - Il problema. Servono più gol. L’attacco del Siena è il penultimo

Se ilprincipale della Robur, in questa stagione, è di non riuscire a trovare la via del gol, tanto da risultare il secondo peggior attacco del girone, dietro soltanto al San Donato Tavarnelle a 15 (21 le reti realizzate dai ragazzi di Magrini in 25 partite, con una media di 0,84, capocannoniere Galligani con 6 centri), il Livorno capolista, con le sue 57 marcature è riuscito a centrare un prestigioso record: quella di Indiani è infatti la squadra con il migliore attacco non solo del girone, ma addirittura di tutta Italia. Come riporta notiziariodelcalcio, gli amaranto vantano una media di 2,28 gol a partita. Meglio delll’Atalanta di Gasperini, che ha raggiunto quota 59 gol in 26 partite (media 2,27), dell’Inter che ha segnato 57 gol in 26 partite (media 2,20). Meglio del Sassuolo in Serie B con 58 centri in 27 gare (media 2,15) e del Bra nel girone A di Serie D con 61 gol in 29 partite (media 2,10).