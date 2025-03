Il prete alcolista di Avellino | Sì ho un problema ma l’incidente non è colpa mia | ho bevuto due amari e uno spritz

Leggi su Open.online

Si chiama Don Florin Cipca ed è parroco ad Arcella ilsospeso dal vescovo didopo che i carabinieri lo hanno trovato alla guida in stato di ebbrezza. Cipca domenica 23 febbraio su un’Alfa Romeo ha invaso la carreggiata opposta e tamponato un’auto guidata da un trentenne. Nato in Romania 45 anni fa, è in Irpinia da 20 anni. Quella sera tornava insieme ad alcuni amici dopo una serata di bevute. «Monsignor Arturo Aiello mi ha sospeso dalle funzioni di parroco e mi ha invitato a ricoverarmi in una comunità terapeutica. Gli sono grato, mi ha offerto un’opportunità di riscatto, invitandomi anche a riflettere su come proseguire il mio ministero sacerdotale. D’altronde, non mi ha fatto mai mancare il suo sostegno, soprattutto nei momenti difficili. Mi è stato sempre accanto insieme al vicario», dice oggi al Corriere della Sera.