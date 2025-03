Ilrestodelcarlino.it - Il premio Camillo Grifi. Dodici borse di studio ai giovani più meritevoli

La Fondazione Carima consegna ildidella valle del Fiastra. Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia. "È un’iniziativa in cui crediamo molto. Dobbiamo il, medico e imprenditore di Sant’Angelo in Pontano e al volere di sua moglie, che volle intitolarglielo. Ilcompie 25 anni, e ha visto premiati, dal 2000 ad oggi, oltre cento ragazzi. Il merito va a Germana Gubellini che ebbe questa felice intuizione", ha raccontato il presidente della Fondazione Carima, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, premiando i ragazzi. I premiati, diplomati ai licei scientifico, classico e linguistico lo scorso anno, sono stati: Gaia Battistini di Sarnano, Benedetta Bernardini di Falerone, Anita Brancadori di Sant’Angelo in Pontano, Filippo Cavalieri di Colmurano, Noemi Falcioni di Gualdo, Serena Giacomini di Sarnano, Giada Lignini di Ripe San Ginesio, Elisa Muzi di San Ginesio, Letizia Pascucci di Colmurano, Andrea Rossi di Sarnano, Federico Salvucci di Urbisaglia e Benedetta Parrini di San Ginesio.