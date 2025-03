Il portiere si tiene la palla? Corner per gli avversari Il calcio cambia regole | ecco tutte le novità in arrivo

Leggi su Open.online

L’International Football Association Board (Ifab) ha approvato una modifica al regolamento per contrastare le perdite di tempo nel. Secondo la decisione dell’organo responsabile di stabilire ledi gioco, dal 1° luglio 2025, se untratterrà il pallone per più di otto secondi, sarà assegnato in automatica alla squadraa und’angolo. L’Ifab ha preso la decisione nel corso della 139ª Assemblea Generale Annuale a Belfast, spiegando che i test effettuati hanno avuto un impatto positivo nel ridurre le interruzioni di gioco. Gli arbitri utilizzeranno un conto alla rovescia visivo di cinque secondi per segnalare il limite al. Attualmente, l’infrazione del tempo massimo scatta dopo sei secondi, e viene punita con undi punizione indiretto. Questo è noto anche come «punizione di seconda» e non consente al giocatore di realizzare un gol con il primo tocco.