Ilfattoquotidiano.it - Il pornoattore Max Felicitas non incontrerà gli studenti di Gallarate. Che lo invitano al sit-in di protesta contro Ufficio scolastico regionale

Previsto per lunedì 3 marzo all’Istituto professionale Ponti di(Varese), l’indeglicon ilEduardo Barbares, in arte Max(foto), non si terrà. Lo ha deciso l’della Lombardia in seguito alle polemiche innescate dalle proteste dell’associazione Pro Vita & Famiglia onlus. Ma glinon ci stanno. “Siamo stati censurati. E la censura appartiene al fascismo. La storia ci insegna che limitare il libero confronto di idee è il primo passo verso illlo del pensiero. Noi non ci stiamo”, sono le parole di alcuni di loro, riportate da Varesenews. Secondo gli, “i temi trattati erano di carattere formativo e non legati alla sua carriera”. A sostenere la loroanche lo stesso Barbares che, sempre lunedì, parteciperà al sit-in organizzato fuori dall’istituto, “aperto a chiunque voglia ascoltare gli argomenti di cui avrebbe parlato”, è stato comunicato.