Lettera43.it - Il Pkk segue l’appello di Ocalan e annuncia il cessate il fuoco in Turchia

Leggi su Lettera43.it

La milizia curda del Pkk hato l’intenzione di rispettarealla pace del suo leader detenuto, Abdullah, dichiarando unilin. La notizia è stata diffusa da un’agenzia di stampa vicina al gruppo, citata da Reuters. Il Pkk ha espresso la speranza che Ankara possa rilasciare, in prigione dal 1999 in condizioni di quasi totale isolamento, affinché possa guidare un processo di disarmo. Nel frattempo, l’organizzazione separatista curda si è detta pronta a convocare un congresso che potrebbe sancire lo scioglimento definitivo. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato, rilasciato a meno di due giorni daldello stesso, in cui il leader ha dichiarato che l’organizzazione è ormai a «fine ciclo».Articolo completo: Il Pkkdiililindal blog Lettera43