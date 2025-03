Il Pkk annuncia il cessate il fuoco con la Turchia, accolto l’appello del leader curdo Öcalan

Leggi su Open.online

Il Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, hato ililcon la. Lo riporta l’agenzia stampa del gruppo armato, che il governo di Ankara considera un’organizzazione terroristica. L’annuncio della tregua arriva pochi giorni dopodi Abdullah Ocalan, storicodel Pkk, che dal carcere di Imrali – dove è rinchiuso dal 1999 – aveva chiesto al suo gruppo di deporre le armi e sciogliersi. «Per spianare la strada all’attuazione deldi Apo (Ocalan – ndr) per la pace e una società democratica, dichiariamo unilda oggi», hato il comitato esecutivo del Pkk.Le trattative tra Ankara e i curdiIl messaggio scritto da Ocalan in carcere, intitolato “Un appello per la pace e per una società democratica”, invitava gli attuali vertici del Pkk e delle altre organizzazioni indipendentiste a «convocare un congresso».