Liberoquotidiano.it - Il più grande spettacolo (sexy) del mondo: via al Carnevale a San Paolo

Ha preso il via ilbrasiliano nel Sambadrome di San, con le sfilate delle scuole di samba che hanno dato inizio ai festeggiamenti. L'accademia di samba tradizionale Barroca Zona Sul, che ha 50 anni di esperienza, è stata una delle prime a esibirsi. I ballerini hanno sfoggiato, sui carri colorati, i costumi scintillanti e stravaganti creati per rendere omaggio all'orixá Iansã, una figura tradizionale del Candomblé della religione afro-brasiliana. Le esibizioni di 14 scuole di samba saranno giudicate in nove categorie alla fine del, e solo una si aggiudicherà il titolo di vincitrice deldi San2025.