Il partigiano "Sirio" festeggiato dalla sezione Anpi di Sarzana

Il ricordo della resistenza e della Liberazione nelle parole del. Domenico Simonelli, uno degli ultimi partigiani della brigata Ugo Muccini, ha contattato lasarzanese dell’. Così una delegazione dell’associazione in occasione del centesimo compleanno di, è andata a fargli visita a Guanzate, in provincia di Como. "Un incontro molto emozionante con una splendida persona che ha raccontato con grande lucidità e dovizia di particolari la sua vita ai monti – spiega la presidente Denise Murgia – il rapporto con i compagni di lotta, i momenti di paura come la tragica fine della partigiana Kira, all’anagrafe Amalia Lydia Lalli, che ha conosciuto personalmente". Un bel compleanno pere un bel momento per le delegate dell’che hanno sorriso al suo racconto di quando, il giorno della Liberazione in tanti gli offrirono del vino per festeggiare ma, essendo a stomaco vuoto, finì completamente ubriaco.