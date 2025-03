Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore, trame di lunedì 3 marzo 2025: sguardi incrociati e promesse inattese

Non è semplice tacere quando i legami si spezzano, eppure Marcello sceglie di farsi da parte, promettendo di non intervenire più fra Rosa e Tancredi. Nel frattempo, Umberto decide di incaricare un investigatore per far luce sulle condizioni di Adelaide, dopo che Enrico, esaminando la sua cartella clinica, ha mostrato un allarme crescente.