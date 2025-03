Agi.it - Il Papa non ha avuto altre crisi e non ha febbre "ma il quadro clinico resta complesso"

Leggi su Agi.it

AGI - Ilsulla salute diFrancesco "" tanto è vero che i medici non sciolgono la prognosi e aspettano 48 ore per valutare i possibili effetti delladi broncospasmo, verificatasi ieri e di cui non si conosce la durata. Lo affermano fonti vaticane chesì confermano che il Pontefice non ha. Le stesse fonti sottolineano che lo spasmo non è legato a problemi di alimentazione perché non si è verificato nello stomaco ma nei bronchi. Non ha coinvolto altri organi. Ilnon hae il suo umore è "buono". Nell'aggiornamento di questa mattina, la sala stampa vaticana aveva fatto sapere cheFrancesco "si è svegliato, ha fatto colazione, ha preso il caffè e letto quotidiani". Anche domani, domenica 2 marzo, l'Angelus sarà diffuso solo come testo.