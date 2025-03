Quotidiano.net - Il Papa in prognosi riservata. Una nuova crisi respiratoria: "Decisive le prossime 48 ore"

CITTà DEL VATICANOLa tanto temutadel quadro clinico delsi materializza nel primo pomeriggio. L’88enne Bergoglio, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso, dopo giornate di lieve miglioramento e una mattinata trascorsa alternando la fisioterapiaalla preghiera in cappella nel suo appartamento al decimo piano dell’ospedale capitolino, ha avuto ieri un severo attacco di broncospasmo che rimette in discussione le previsioni più favorevoli su una sua possibile ripresa dalla polmonite bilaterale. Dell’episodio dà conto in maniera dettagliata l’ultimo bollettino diffuso dalla Sala Stampa vaticana. Francesco, si legge nel comunicato diramato attorno alle 19.15, "ha presentato unaisolata di broncospasmo che ha tuttavia determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio".