Calciomercato.it - Il papà di Vinicius bloccato dagli azionisti italiani: salta l’acquisizione del club brasiliano

La Tiberis Holding di Willy Francese ha contestato delle irregolarità nell’acquisto di unin Brasile da parte deldiNiente da fare per il padre di, il fuoriclasse del Real Madrid, che ha provato ad acquistare una società che milita nella serie B brasiliana,peròaltri soci delinteressato.Junior (LaPresse) – calciomercato.itLa vicenda è balzata alla cronaca in primis in Brasile, poi arrivata anche in Europa e ha anche tinte italiane. José Paixao de Oliveira,diclasse 2000 classificatosi secondo nella classifica generale del Pallone d’Oro, aveva infatti acquistato le quote di maggioranza dell’Athleticdi Sao Joao del Rei, squadra di seconda divisione, tramite una società controllata da lui stesso, la ALL Agenciamento Esportivo.