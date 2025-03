Ilgiorno.it - Il paese diventato città. Brugherio, parchi e laghetto incastrati fra i palazzi. Per chi fugge da Milano

è il Comune più meridionale della provincia di Monza e Brianza, una cittadina a sé stante, ma a un passo da. È un centro di medio-piccola importanza nell’area nord-est died è rimasto per secoli un centro agricolo caratterizzato da una forte attenzione alla religione: ne è l’esempio più evidente la devozione verso le reliquie dei Magi nella parrocchiale di San Bartolomeo. Dal punto di vista economico, ha subito un notevole sviluppo urbanistico e sociale in seguito al boom economico di metà Novecento con l’espansione a sud verso Cologno (con la realizzazione del centro edilizio Edilnord, di proprietà di Silvio Berlusconi) e verso ovest. Ultima area riqualificata, quella che si affaccia sul Parco Miglio. Da ricordare la presenza del tempietto di San Lucio in località Moncucco, trasportato pietra su pietra da Lugano per volontà di Gianmario Andreani; la Villa Sormani-Andreani (risalente alla prima meet del ‘700, oggi sede della biblioteca cittadina), da cui Paolo Andreani effettuò il primo volo aerostatico in mongolfiera nei cieli d’Italia; e, dal punto di vista naturalistico, il parco comunale di Villa Fiorita e quello di Increa con un lago artificiale nato di alcuni scavi.