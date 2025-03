Il Napoli ferma l'Inter nel big match scudetto (1-1), sfida aperta tra Conte e Inzaghi - La classifica

Leggi su Open.online

Inter epareggiano per 1-1 nel bigallo stadio Maradona, e la lottaresta così apertissima. Le due squadre allungano sull’Atalanta,ta in casa oggi dal Venezia (0-0), ma restano a un punto di distanza: 58 punti, 57 in. A dare la svolta al bigla perfetta punizione battuta al 22? del primo tempo da Federico Dimarco: vantaggio nerazzurro e gara in discesa. Nel resto della prima metà di gioco a sfiorare per due volte il pareggio per ilè il grande ex Romelu Lukaku. L’agognato pari gli azzurri di Antoniolo agguantano invece alla fine del, all’86’, con un guizzo in area di Philip Billing. Mancano 11 giornate alla fine del campionato, che resta dunque apertissimo: per lo primo tra le due corazzate in lotta per lo