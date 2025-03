Inter-news.it - Il Napoli di Conte sa cambiare modulo, ma ora subisce più gol

Ildiha costruito i suoi risultati sulla compattezza e sulla solidità difensiva. Nelle ultime uscite però qualcosa si è incrinato e i gol al passivo sono aumentati. TATTICA –ha dato al suouna veste tattica cangiante, con sempre in testa però la necessità di tenere alta la coperta difensiva. A livello disi sono visti il 3-4-2-1, il 3-5-2, il 4-3-3 e il 4-2-4, anche all’interno della stessa partita, con Politano protagonista degli adattamenti quando non ci sono stati cambi diretti. La squadra tende a lasciare il controllo del gioco agli avvversari, contando sulla capacità di chiudersi e coprire gli spazi. In fase offensiva si conta su transizioni e inserimenti, con Lukaku imprescindibile riferimento centrale per l’uscita della palla.STATISTICHE – Ilè la miglior difesa della Serie A con 21 gol subiti.