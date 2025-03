Ilnapolista.it - Il Napoli cerca il sostituto di Kvara per l’estate: Zhegrova e Lang tra i nomi più papabili (Tmw)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilnon è riuscito a sostituire Khvichatskhelia nel mercato di gennaio, lo farà sicuramente nella prossima sessione estiva. Diversi sono iche potrebbero prendere il posto del georgiano, soprattutto calciatori già accostati al club e con i quali il ds Manna non è riuscito a concludere la trattativa nelle scorse settimane.alla rideldiIl giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:Il casting per il giocatore che a luglio dovrà sostituire in tutto e per tuttova avanti. E quindi ecco che Manna sta facendo valutazioni su tante opzioni. Garnacho, Adeyemi e Talbi sonosu cui da tempo vengono fatte riflessioni. Però nella lista sono entrati o ritornati anche giocatori seguiti nel recente passato. Il primo è sicuramente, che già a gennaio era statoto.