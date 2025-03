Ilfattoquotidiano.it - “Il mio fidanzato ha un micropene, i suoi amici lo prendono in giro ma quando l’ho visto per la prima volta ho pensato che fosse meglio così. Ecco perché”: la storia di Penny e Jake

abbiamo iniziato a frequentarci,me ne ha parlato subito”. Non si nasconde,Talbot, 33 anni, assistente sanitaria inglese,parla del suoTimms, 36 anni, veterano dell’esercito britannico. E non si nascondenon c’è nulla di cui vergognarsi, nemmeno se il tuo partner ha un, ovvero un pene che, in erezione, misura meno di 7,6 cm (la lunghezza media in erezione, in Gran Bretagna, è di 13,1 cm).stanno insieme da quasi due anni, ma si conoscevano già da. “Non era imbarazzato, anzi, direi che era orgoglioso delle sue dimensioni“, racconta la donna al The Sun svelando dettagli intimi della loro relazione . “Penso che volesse solo che io lo sapessi nel caso fossi rimasta delusa, ma non è stato affatto”. E a chi le chiede se la loro vita sessuale sia soddisfacente,risponde senza esitazioni: “Abbiamo una vita sessuale molto sana”.