Il miglior regista per l’Oscar 2025 è una partita a due. Record per la Francia con due candidati

Dicono che vincerà Sean Baker (nella foto) per Anora. Sarebbe bello vincesse Brady Corbet per The Brutalist. Su questi due nomi, comunque, sembra esaurirsi il duello perallaRegia in una cinquina che include ildi ben due francesi (Jaques Audiard e Coralie Fargeat) ad affiancare tre statunitensi (il terzo è James Mangold). Ma andiamo per ordine.La Award Season, che intendiamo far partire dai grandi festival a cui i film hanno partecipato, non farebbe sorgere dubbi: ilfinora più premiato è Corbet con il Leone d’argento alla regia a Venezia, il Golden Globe e il BAFTA. Anche Variety sottolinea che con la perdita di quote per Emilia Pérez – che probabilmente non sarebbe mai stato premiato alla regia ma forse comefilm – le chance di The Brutalist sarebbero dovute aumentare.