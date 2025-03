Ilgiorno.it - Il metrò Milano-Monza in bilico, mancano all’appello 589 milioni. “Ritardi, varianti e costi lievitati. La linea 5 va sbloccata subito”

, 1 marzo 2025 – Il prolungamento dellaM5 daBignami aNord rappresenterebbe il primo collegamento metropolitano tra due province diverse in Italia, nonché la realizzazione di un sogno a cuiaspira da almeno 30 anni. Si estenderebbe per 12,6 km con 11 stazioni che attraversano i Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e. In sintesi: 4 nuove fermate a Cinisello – Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Lincoln, Cinisello-Bettola – e 7 in territorio di– Campania, Marsala,stazione Fs,centro Trento Trieste, Villa Reale, Ospedale San Gerardo, Polo istituzionale –, nei cui confini dovrebbe sorgere anche il deposito-officina della M5, in grado di ospitare fino a 60 treni. Lo stallo L’iter del progetto, momentaneamente fermatosi per il calcolo degli extradell’opera pari a 589di euro, affonda le radici nell’ottobre 2016, quando venne siglato l’accordo di programma tra Stato e Comuni coinvolti con l’inserimento dell’infrastruttura nel Programma regionale della mobilità e dei trasporti della Lombardia.