Ilgiorno.it - Il mese di Trump e il ruolo dell’Europa

Leggi su Ilgiorno.it

RiccardiIn questi tempi c’è soltanto una certezza. L’imprevedibilità. Covid, la guerra in Ucraina, il 7 ottobre in Israele. Tanto per fermarsi qui, tralasciando altri innumerevoli giornalieri avvenimenti. Da poco più di unnegli Stati Uniti le elezioni presidenziali hanno consegnato il potere ache ha vinto a mani basse, soprattutto in quella parte della popolazione che, tradizionalmente democratica, gli ha riversato valanghe di voti.è partito a razzo. Ha firmato una moltitudine di decreti discutibili ma graditi agli yankee. Sembra tornato Eolo il dio capriccioso del vento che faceva soffiare in direzioni differenti. Il mondo da tempo stava covando il cambiamento ed il Presidente Usa lo ha capito. No alla élite newyorkese convinta di essere al centro con le leve del comando.