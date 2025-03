Ilfoglio.it - Il mercato (non così) segreto delle carte dei Pokemon

Avreste mai pensato che alcunepotessero valere decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di euro? Abbiamo intervistato Enrico Cozzaglio, titolare di Monkey, in zona Porta romana a Milano, che si definisce “il negozio giusto per nerd, collezionisti o per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei giochi dicollezionabili”. Partiamo dalle basi. Inascono come protagonisti di due videogiochi per la console portatile Game Boy della Nintendo. Correva l’anno 1996. Il loro creatore fu il giapponese Satoshi Tajiri che ideòbuffe creature immaginarie dotate di superpoteri che lottano fra di loro per il divertimento e per lo spirito competitivo dei loro padroni umani. Dai videogiochi nacque una galassia di prodotti e opere dell’ingegno: cartoni animati, fumetti, lungometraggi cinematografici, libri, gadget.