Palermotoday.it - Il lungomare di Mondello: "Pieno di buche, per ingannare i turisti che siano rovine dell'Unesco"

Leggi su Palermotoday.it

Da decenni e decenni, come da foto in allegato, ildi, da Valdesi fino a ridossoa piazza, è letteralmente pessimo. Una borgata marinara che accoglie migliaia ditutto l'anno e che viene vissuta dagli stessi palermitani estate e inverno, non riesce ad avere un.