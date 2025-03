Metropolitanmagazine.it - Il look di Demi Moore agli Oscar potrebbe essere iconico: ecco tutto quello che sappiamo

si prepara a brillare2025, e a quanto pare il suosarà qualcosa di davvero straordinario. Anche se la scelta dell’abito non è ancora definitiva, sua figlia Scout Willis ha già dato la sua approvazione, lasciando intendere che sarà un outfit indimenticabile.: unancora top secret ma giàParlando in esclusiva con People, la cantante di Woman at Best ha rivelato di aver partecipato ad alcune “riunioni segrete e molto speciali” riguardanti l’abito della madre per la grande serata. “Le opzioni si stanno restringendo”, ha spiegato, aggiungendo con sicurezza: “Sarà, su questo non ci sono dubbi”.Un momento storico perL’attenzione suquest’anno non riguarda solo il suo: la star ha finalmente ricevuto la sua prima candidaturagrazie alla sua interpretazione nel film The Substance.