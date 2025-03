Sport.quotidiano.net - Il Gubbio affonda in trasferta: contro il Pontedera arriva il secondo ko consecutivo

, 1 marzo 2025 - C’è tanto da fare. La seconda sconfitta consecutiva deldopo una partita vinta con merito dal, che ha saputo interpretare meglio la gara sfruttando i buchi difensivi dei rossoblù, che dal canto loro non hanno saputo reagire non tanto nell’atteggiamento quanto nella concretezza negli ultimi metri. La partita. Fontana non si snatura e mantiene il 4-3-3 spostando Corsinelli nella posizione di ala sinistra, mentre Menichini si affida al solito 4-2-3-1 con Vitali osservato speciale sulla trequarti. Dopo una prima fase di studio è subito chiaro il canovaccio della partita: ilprova a fare la partita ma si scopre, ilattende e verticalizza appena può. E il piano gara dei toscani, sfruttando al meglio il fuorigioco, dà i frutti sperati al 16°: sul lancio di Perretta è Vitali che si presenta davanti a Venturi, scavalcandolo con un delizioso scavino per l’1-0.