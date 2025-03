Secoloditalia.it - Il gruppo terrorista Pkk annuncia il cessate il fuoco e la dissoluzione: svolta storica per la Turchia

Leggi su Secoloditalia.it

Un annuncio che ha il sapore di unaepocale scuote il Medio Oriente: il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha dichiarato ililcon lato la propria. La notizia, diffusa dall’agenzia stampa vicina al movimento armato, ha immediatamente fatto il giro del mondo. «Dichiariamo unilin vigore da oggi per aprire la strada all’attuazione dell’appello del leader Apo per la pace e una società democratica. Nessuna delle nostre forze intraprenderà azioni armate a meno che non venga attaccata», ha dichiarato il comitato esecutivo del Pkk.L’appello dalla prigione di ImraliL’iniziativa è arrivata su diretta sollecitazione di Abdullah Öcalan, il fondatore e guidadel Pkk, che dal carcere di Imrali ha lanciato un appello ai suoi seguaci.