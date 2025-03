Lanazione.it - Il grande tennis giovanile a Castiglion Fiorentino con il torneo Super Next Gen Italia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 1 marzo 2025 – Ilcon ilGenIl prestigiosoche si svolgerà alClub “Alfeo Tanganelli” diè stato presentato questa mattina in Comune alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Vice Sindaco Devis Milighetti, del Presidente delClubese Giuseppe Pianaccioli e del consigliere Andrea Grifoni. Dieci giorni in cui i riflettori delnazionale sono puntati su. Da oggi 1° marzo, e fino a domenica 9 marzo, alClubese torna ilspettacolo delGenU16-18 maschile e femminile. Un circuito molto prestigioso riservato ai migliori giovani atleti di tutta. Ilviene disputato in contemporanea in tutto il Paese ed è diviso per macroaree: insieme aci sono Milano, Sassuolo, Bari e Palermo.