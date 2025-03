Il grande successo di Andy Warhol a Napoli | la mostra Triple Elvis prorogata fino a maggio

Leggi su Ildenaro.it

Notevole affluenza di visitatori per la rassegna alle Gallerie d’Italia disul celeberrimo artista americano, esponente della pop-art d’oltreoceano che ha dominato la scena artistica internazionale dagli anni Sessanta sino alla sua morte improvvisa alla fine degli anni Ottanta. Tuttavia, il mito del padre della pop-art riecheggia ancora oggi nell’immaginario figurativo collettivo ed iconografico dell’attuale società contemporanea. Conosciuti in tutto il mondo, i suoi lavori iconici lasciano in eredità la visione di volerre una realtà riprodotta in maniera fredda e seriale nella sua più arida essenza industriale e massificata. L’esposizione, parte del progetto Vitalità del Tempo a cura di Luca Massimo Barbero, contempla le opere provenienti dalla collezione Luigi e Peppino Agrati confluita grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati nel patrimonio storico ed artistico tutelato da Intesa Sanpaolo.