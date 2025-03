Ilrestodelcarlino.it - "Il giubileo, occasione turistica per il paese"

La storia si ripete: indell’anno giubilare i fedeli tornano a percorrere gli antichi sentieri che attraversano le valli dell’Appennino emiliano e proseguono per Roma, meta finale. Opportunità da non perdere da parte di alcuni comuni dell’Appennino per far conoscere il territorio. Infatti l’Amministrazione comunale di Toano, che vanta di annoverare nel proprio territorio testimonianze storiche risalenti al medioevo, ha organizzato per lunedì 3 marzo, alle ore 20.30 nella sala polivalente all’ingresso della piscina comunale, un incontro dedicato agli esercenti impegnati in attività turistico-ricettive e alle associazioni culturali del territorio. L’obiettivo della serata è di consentire a tutti di conoscere meglio le attività, le opportunità e i servizi dell’ufficio turistico in capo all’Unione Appennino, e l’importanza che il percorso devozionale della Via Matildica del Volto Santo riveste nel corso di questo anno giubilare.