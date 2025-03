Il Gip convalida l’arresto del 22enne che ha ucciso la madre a Vernio

Leggi su Corrieretoscano.it

– Omicidio di Montepiano,todi David Morganti. Il giudice delle indagini preliminari di Prato, rende noto la procura, ha così deciso per il 23enne sordomuto e reo confesso dell’omicidio dellasessantenne nella villetta di Montepiano, frazione di, nella notte fra il 24 e il 25 di febbraio.Il Gip ha applicato al giovane la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una Rems, con specifico riferimento all’omicidio, su conforme richiesta della procura.L’autore ha confessato, così come aveva fatto davanti al pm, di averlae incendiato l’abitazione.Il giovane avrebbe accoltellato lacon numerosi fendenti in preda all’ira e alla confusione e sarebbe rimasto per ore a osservare la sua agonia. Poi, prima dell’alba, avrebbe dato fuoco alla casa in cui i due vivevano.