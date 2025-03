Thesocialpost.it - Il giorno dopo, Zelensky durissimo: “Non mi scuso, servono garanzie”

Lo scontro tra Volodymyre Donald Trump alla Casa Bianca ha trasformato un incontro diplomatico in un vero caso politico. Il presidente ucraino,il faccia a faccia teso con il leader americano, ha chiarito in un’intervista a Fox News di non avere alcuna intenzione di scusarsi. “Non devo nessuna scusa a Trump. Lo ringrazio per l’invito e lo rispetto, ma certe conversazioni non andrebbero fatte di fronte ai media, con tutto il rispetto per la democrazia e la stampa libera”, ha dichiarato, lasciando intendere che la discussione con Trump sia andata ben oltre le differenze di vedute.L’incontro, che avrebbe dovuto rafforzare i rapporti tra Washington e Kiev, ha invece segnato un punto di rottura. Trump, subitoil colloquio, ha chiarito la sua posizione affermando che per lui non è importante chi guiderà l’Ucraina, purché sia una persona pronta a concludere la guerra con la Russia attraverso una soluzione pacifica.